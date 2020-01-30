النزاهة الاتحادية تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى

2020/01/30 | 11:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن قيام ملاكاتها في محافظة ديالى بتنفيذ عمليتي ضبط لحالتي "تلاعب بالمال العام وتعاطي الرشوة".

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق ديالى، انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في المحافظة وتمكن من ضبط أوليات الإخراج المخزني (مستند وقائمة بيع آجلة) لمعاملة تجهيز منظومة ري محورية، موضحة أنه "تم ضبط المتهم في القضية الذي يعمل موظفا في الشركة بعد قيامه بتسليم المنظومة إلى شخص آخر غير مستحقها الأصلي، خلافا للقانون".

وأضافت أن "فريق عمل المكتب تمكن، في عملية منفصلة، من ضبط متهم يعمل موظفاً في مديرية تربية ديالى متلبسا بالجرم المشهود أثناء تسلمه رشوة؛ لغرض إتمام معاملة نقل أحد الموظفين في المديرية"، لافتة إلى أنه "تم ضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم".وبينت الدائرة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العمليتين اللتين تمتا؛ بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما وفقا لأحكام المادتين (340و 308) من قانون العقوبات".





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