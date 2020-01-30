فلاح أمين الرهيمي - أسباب فشل وثبة كانون عام / 1948

2020/01/30 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الوثبات والانتفاضات حالة من الصراع بين الشعب وسلطة الحكم التي ربطت مصيرها للاستعمار وسخرت الوطن وخياراته وامكانياته وسياسته في خدمة الاستعمار ...وثبة كانون عام / 1948 عملية احتجاج قام بها الشعب ضد حكومة صالح جبر التي أراد ربط العراق ومصيره بالاستعمار البريطاني من خلال استبدال معاهدة عام / 1930 بمعاهدة جديدة أشد وأتعس من المعاهدة السابقة وبعد سفر رئيس الوزراء صالح جبر إلى بريطانيا ووقع على ا......

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