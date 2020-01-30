هل هي قضية مفبركة ؟ هذا ما حدث لـــ

2020/01/30 | 11:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نشر ايوب فالح حسن الملقب بابو عزرائيل على حسابه الشخصي رسالة لمتابعيه

حيث كتب قائلا : لا قيمة للخشب أمام الذهب

لكنك في البحر وأنت تغرق ستمسك بالخشب ولن تلتفت إلى الذهب

ربما ندرك النفع الموجود في الآخرين متأخرين

فكل شخص ستجد فيه جانب ينفع الله به

فخذ المتيسر منه ..



وتجاوز عن ت...

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