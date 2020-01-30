اللواء 22 في الحشد ينظم دورة الشهيد علي جبار العبادي للأسلحة الساندة

2020/01/30 | 11:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء 22 بالحشد الشعبي، الخميس، دورة الشهيد علي جبار العبادي للأسلحة الساندة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء 22 بالحشد الشعبي افتتح اليوم، دورة الشهيد علي جبار العبادي للأسلحة الساندة.وأضاف ان، إقامة الدورات مستمر منذ إعلان 2019 عاما للتدريب سواء أكانت هذه الدورات داخلية أم خارجية أم في مناطق

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