قصف قطاع غزة بعد ساعات من إعلان “صفقة القرن”

2020/01/30 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية عدة مواقع في غزة، فيما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية وعلى حدود القطاع، بعد الإعلان في واشنطن عن “صفقة القرن” للتسوية.وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مواقع في دير البلح، كما أغارت على موقع للمقاتلين الفلسطينيين غرب خان يونس جنوب القطاع.وأفادت وسائل إعلام […]

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