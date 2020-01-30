الحشد يحبط محاولة تسلل لداعش الارهابي في الحويجة

2020/01/30 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن احباط محاولة تسلل لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك.وذكر بيان للحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “قوة من الفوج الثاني في اللواء 56 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء امس، من احباط محاولة تسلل لفلول “ داعش” في منطقة طويلعة […]

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