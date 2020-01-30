2020/01/30 | 11:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالجت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، الخميس، مجموعة من الدواعش زرعوا عبوات ناسفة بطريق تستخدمها القوات الأمنية والمدنيون جنوب غرب كركـوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي رصدت عددا من عناصر داعش جنوب غرب كركوك وهم يقومون بزراعة عبوات ناسفة في طريق القوات الامنية والاهالي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 16 بالحشد يعالج دواعش زرعوا عبوات ناسفة بشارع جنوب غرب كركـوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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