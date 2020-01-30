عمليات البصرة : سيتم معالجة مخلفات حربية مختلفة الأنواع في المحافظة

2020/01/30 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس ، عن قيامها بمعالجة مخلفات حربية مختلفة الأنواع في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان مقتضب “ستقوم مفارز معالجة القنابل الغير منفلقة لقيادة عمليات البصرة بأتلاف مخلفات حربية مختلفة الأنواع”.وتابعت “سيتم ذلك في مناطق حقل مجنون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا اليوم”.

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