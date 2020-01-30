نفط ميسان تتخذ اجراءات احترازية تحسبا لـ”كورونا”

2020/01/30 | 11:10 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت شركة نفط ميسان ،الخميس، عن اتخاذها إجراءات احترازية في المواقع التي تخضع للتطوير والتأهيل من قبل ...

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