وزير الخارجيّة ونظيره الأردنيّ يبحثان صفقة القرن

2020/01/30 | 11:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، مع نظيره الأردنيّ صفقة القرن.

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