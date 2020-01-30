الحكم بالسجن 15 عاماً وغرامة 12 مليون دينار على تاجر مخدرات في ديالى

2020/01/30 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أصدرت محكمة جنايات محافظة ديالى، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، حكماً بالسجن 15 عاماً على أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نتيجة الجهود الاستثنائية والمتابعة المباشرة من قبل قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، في التعاون مع السلطة القضائية للحد من ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من آثار سلبية جسيمة على المجتمع حيث اصدرت محكمة جنايات ديالى الاولى على احد اكبر تجار المخدرات المدعو (ي – ك) حكماً بالسجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 12 مليون".

يذكر أن القوات الامنية تقوم بين فترة وأخرى بإلقاء القبض على أشخاص يتاجرون في المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الخميس (30 كانون الثاني، 2020) بأن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل الدين الناشط، أياد الابراهيمي، في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين فتحو

بغداد اليوم-البصرة

نبهت قيادة عمليات البصرة، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، الى أنها ستقوم بإتلاف مخلفات حربية مختلفة الأنواع في مناطق حقل مجنون.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة لقيادة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (30 كانون الثاني 2020) إصابة ضابط ومنتسب برمانة يدوية وسط بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامني

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