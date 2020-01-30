2020/01/30 | 11:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة التمييز: نصاب المحكمة الاتحادية غير مكتمل (وثائق) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة التمييز: نصاب المحكمة الاتحادية غير مكتمل (وثائق)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة التمييز: نصاب المحكمة الاتحادية غير مكتمل (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).