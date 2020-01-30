2020/01/30 | 11:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فيسبوك أن ميزة Off-Facebook Activity التي تساعد في الحفاظ على خصوصية البيانات باتت متاحة لجميع مستخدمي موقعها المخصص للتواصل الاجتماعي.وكان مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، قد كشف لأول مرة في مايو 2018 أن شركته تعمل على تطوير هذه الميزة، الذي يمكن تسميتها بميزة “مسح السجل”، والتي تسمح للمستخدمين بالاطلاع على التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك يطور ميزة طال انتظارها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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