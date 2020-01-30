نائب رئيس مجلس النواب يخاطب القوى السياسية بشأن المرشح الجديد بعد “مهلة رئيس الجمهورية”

2020/01/30 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الخميس، رؤساء الكتل وقادة الأحزاب بضرورة إنهاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة لأن العراق يمر بمرحلة حساسة ومعقدة، وذلك بعد ان قدم رئيس الجمهورية برهم صالح مهلة إلى القوى السياسية تنتهي يوم السبت المقبل بالاتفاق على مرشح قبل أن ينفرد باختيار مرشح مقبول شعبيا وسياسيا.[…]

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