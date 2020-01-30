الاقتصاد النيابية تكشف لـ”العهد نيوز” عن ضغوطات امريكية لمنع العراق من التعاقد مع دول اخرى

2020/01/30 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدعضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي اللامي، ان الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوط كبيرة على العراق لمنع التعاقد مع دول أخرى لشراء الاسلحة المتطورة.وقال اللامي لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “الصين بلد مصنع وسبق للعراق تعامل مع هذه الدولة شراء الأسلحة والاعتدة لصالح وزارة الدفاع” مبينا ان “العراق بلد ذات سيادة ويحق له ابرام […]

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