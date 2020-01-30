مانشستر سيتي يبلغ نهائي كاس الرابطة الإنكليزية

2020/01/30 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء الاربعاء، رغم خسارته أمام فريق مانشستر يونايتد في إياب نصف النهائي.وسجل نيمانيا ماتيتش هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 35.وحصل ماتيتش على بطاقة حمراء في الدقيقة 76 نتيجة حصوله على بطاقتين صفراويتين.ورغم فوز مانشستر يونايتد، إلا أن السيتي هو من تأهل […]

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