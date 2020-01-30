الشباب تضع التعديلات الأخيرة لصرف منحة الاتحادات

2020/01/30 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت لجنة الخبراء الرياضيين التابعة لوزارة الشباب والرياضة وضع الخطة الخاصة بآليات وضوابط الصرف لتقديم المنحة الحكومية الى الاتحادات الرياضية بصورة مباشرة.

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