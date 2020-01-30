في إيران.. مصنع ينتعش مالياً بفضل

2020/01/30 | 11:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- يزدهر النشاط في أكبر مصنع للأعلام في إيران حيث يجري إنتاج الأعلام الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية كي يحرقها المحتجون الإيرانيون.

وفي المصنع القائم في بلدة خمين جنوب غربي العاصمة طهران، يطبع شبان وشابات الأعلام يدويا ثم يقومون بنشرها حتى تجف.



وينتج المصنع حوالي 2000 علم أمريكي وإسرائيلي في الشهر خلال فترات الذروة وأكثر من 1.5 مليون قدم مربعة من الأعلام كل عام.

وبلغت التوترات الأمريكية الإيرانية أعلى مستوى منذ عقود بعد مقتل قاسم سليماني القائد العسكري الإيراني الكبير في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في بغداد في الثالث من هذا الشهر، مما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق بعد أيام.

وعادة ما يحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية في المظاهرات والاحتجاجات التي ترعاها الدولة في إيران.

وقال قاسم قانجاني الذي يملك مصنع (ديبا برجم) لصناعة الأعلام لوكالة رويترز "لا توجد مشكلة بيننا وبين الشعبين الأمريكي والبريطاني.



لدينا مشكلة مع حكامهما.



لدينا مشكلة مع رؤسائهما، مع السياسة الخاطئة التي يتبعونها".

وأضاف "شعبا أمريكا وإسرائيل يعلمان أنه ليست لدينا مشكلة معهما.



إذا أحرق الناس أعلام هذه البلدان في مسيرات مختلفة فإن ذلك للتعبير عن احتجاجهم فقط".

وقالت امرأة لم تذكر من اسمها سوى رضائي وتعمل كمديرة للجودة في المصنع "مقارنة بتصرفات الولايات المتحدة الجبانة، مثل اغتيال الجنرال سليماني، فإن (حرق العلم الأمريكي) لا يمثل شيئا.



إنه أقل ما يمكن عمله".

وبالنسبة للمحافظين، فإن المشاعر المعادية لواشنطن مهمة جدا للثورة الإسلامية ويواصل رجال الدين الذين يحكمون إيران وصف الولايات المتحدة بأنها الشيطان الأكبر.

لكن العديد من الإيرانيين تظاهروا في الشوارع في تشرين الثاني نوفمبر احتجاجا على قادة الجمهورية الإسلامية وهتفوا "أمريكا ليست هي عدونا..



عدونا هنا".

وخلال الاحتجاجات التي خرجت بعدما أقرت إيران بإسقاط طائرة ركاب بطريق الخطأ، رفض متظاهرون شبان في طهران أن يدوسوا بأقدامهم علما أمريكيا مرسوما على أرض الشارع.





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