التمييز الاتحادية: نصاب المحكمة العليا غير مكتمل

2020/01/30 | 11:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية،اليوم الخميس، أن ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب أحكام المادتين (3 و5) من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 لايعتدّ به وغير ملزم.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “التمييز الاتحادية اعتبر المادة 97 من قانون إدارة البلديات نافذة

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