كلبة تنقذ صاحبتها من الإصابة بفيروس كورونا القاتل

2020/01/30 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قد تكون أحداث قدرية غير مفهومة تعكر صفو يومك، إلا أنها في بعض الأوقات تنجيك من أذى مُحقق وضرر بالغ قد يلحق بك.نشرت سيدة تايوانية على صفحتها الشخصية على فيس بوك أن كلبتها تسبّب في عدم إمكانيتها من السفر بعد تقطيعها لـ جواز سفرها قبل رحلتها إلى المدينة الصينية يوهان، بؤرة انتشار فيروس […]

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