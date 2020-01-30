برشلونة يخوض مباراة مصيرية في كأس الملك مع نظيره ليغانيس

2020/01/30 | 11:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يستضيف نادى برشلونة الإسباني فى الساعه التاسع مساء اليوم،الخميس، نظيره ليجانيس على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا، بعدما تغلب البلوجرانا بصعوبة على إيبيزا 2-1 فى دور الـ 32 للمسابقة وسط علامات إستفهام كبيرة حول أداء الفريق الكتالونى الذى غلب عليه الإستحواذ لا الأداء الفني، وإستطاع انطوان جريزمان […]

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