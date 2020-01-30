احزاب تونسية تدعو للتظاهرات رافضة “صفقة القرن” الامريكية

2020/01/30 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت أحزاب ومنظمات تونسية، عن رفضها واستنكارها وتنديدها بالمبادرة الأمريكية المعروفة إعلامية بـ “صفقة القرن” المزعومة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الخطوط الرئيسية لخطة يقترحها لمعالجة النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتُعرف إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.وتتضمن الخطة، التي يرفضها الفلسطينيون، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، […]

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