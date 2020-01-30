النزاهة: ضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي للرشوة في ديالى

2020/01/30 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، عن قيام ملاكاتها في محافظة ديالى بتنفيذ عمليتي ضبط لحالتي تلاعبٍ بالمال العام وتعاطي الرشوة.وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، إلى أن “فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق ديالى، انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في المحافظة وتمكن من ضبط أوليات الإخراج المخزني (مستند وقائمة بيع آجلة) […]

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