نائب عن الفتح يدعو عبر “العهد نيوز”الكشف عن جميع ملفات الفسادد امام الرأي العام

2020/01/30 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اللجنة العليا لمكافحة الفساد الكشف عن جميع ملفات الفساد أمام الرأي العام ليطلع الشعب عن حجم الفساد وهدر للمال العام.وقال الموسوي لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “الفساد ينتشر بصور أخطر من عصابات داعش الإجرامية في العراق دون محاسبة” مشيرا إلى أن “الفساد أصبح يهدد البلاد بصورة واضحة […]

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