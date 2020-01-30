حركة النجباء: محور المقاومة بكامله يقف خلف فلسطين والحقوق لن ترجع إلا بفوهات البنادق

2020/01/30 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت حركة النجباء، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، أن محور المقاومة الإسلامية بكامله، يقف خلف فلسطين، مشيرة الى أن الحقوق لن ترجع إلا بفوهات البنادق.

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بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية، النائب محمد عثمان الخالدي، الخميس (30 كانون الثاني 2020) أن الحديث عن تدخل الولايات المتحدة الامريكية باختيار رئيس الوزراء القادم، يندرج ضمن "السجالات السياسية"، على حد ت

بغداد اليوم-بغداد

أكد بشير الحداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية بمجرد التوافق على من يشكل الحكومة، مشيراً الى أن المرشح المكلف ينبغي أن يحظى بالمقبولية الشعبية.

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بغداد اليوم- بغداد

قالت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية العراقية، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، إن نصاب المحكمة الاتحادية العليا، غير مكتمل، وإن القرارات التي تصدر عنها "لا يعتد بها".

وذكر بيان للقضاء، تلقته (بغداد اليوم)، إن

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