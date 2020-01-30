محمد صلاح يدخل تأريخ ليفربول

2020/01/30 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نجم فريق ليفربول محمد صلاح إنجازًا مميزًا بعد تسجيله هدفًا في الشوط الأول من مباراة الامس أمام وست هام، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.وذكرت شبكة “سكواكا” العالمية أن “محمد صلاح أصبح خامس أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري […]

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