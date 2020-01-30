النزاهة تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى

2020/01/30 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن قيام ملاكاتها في محافظة ديالى بتنفيذ عمليتي ضبط لحالتي تلاعبٍ بالمال العام وتعاطي الرشوة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق ديالى، انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في المحافظة وتمكن من ضبط أوليات […]

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