أرباح فيسبوك تفوق التوقعات في الربع الرابع من 2019

2020/01/30 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة فيسبوك التي تمتلك أوسع شبكة للتواصل الاجتماعي، في الربع الرابع من العام الماضي نتائج مالية فاقت التوقعات

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