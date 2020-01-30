وفد جديد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد

2020/01/30 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزير الزارعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الخميس ان وفدا من الوزارة سيزور العاصمة بغداد قريبا للتفاوض مع الحكومة الاتحادية على صرف المستحقات المالية لفلاحي الاقليم عن تسويق محصول الحنطة.

وقالت طالباني في تصريح للصحفيين من امام مبنى برلمان الاقليم ان وفدا من وزارة الزراعة سيزور بغداد خلال الاسوبعين المقبلين بشأن موضوع المستحقات المالية للفلاحين من اقليم كوردستان.

واضافت ان الوزارة كانت قد زودت وفد حكومة الاقليم المفاوض للحكومة الاتحادية بملف يتعلق بمستحقات الفلاحين، وادرجه الوفد ضمن حزمة برنامجه.

وتظاهر العشرات من الفلاحين يوم الاثنين امام مبنى برلمان اقليم كوردستان في مدينة اربيل احتجاجا على عدم صرف الحكومة الاتحادية مستحاقتهم المالية عن محصول الحنطة.

وطالب المتظاهرون ايضا حكومة وبرلمان الاقليم بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لصرف ما تبقى من مستحقاتهم.

وارسلت بغداد العام الماضي مبلغا قدره 51 مليار دينار الى الاقليم كدفعة لمستحقات الفلاحين.

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