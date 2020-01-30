مديرية تربية بابل تعلن انتظام الدوام بمدارسها بنسبة 100%

2020/01/30 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل اعلنت مديرية التربية في بابل، اليوم الخميس، عن انتظام الدوام بمدارسها بنسبة 100% في الابتدائي و85 % في الثانوي.وقالت مديرة اعلام المديرية ابتهال الخفاجي، إن “المدراس الابتدائية في مركز المحافظة او الاقضية والنواحي انتظم دوامها في الاسبوعين الاخيرين بنسبة 100%، فيما انتظم الدوام في المدراس الثانوية بعموم المحافظة بنسبة 85%”.وأضافت […]

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