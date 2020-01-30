عمليات البصرة: معالجة مخلفات حربية مختلفة الأنواع

2020/01/30 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس ، عن قيامها بمعالجة مخلفات حربية مختلفة الأنواع في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “ستقوم مفارز معالجة القنابل الغير منفلقة لقيادة عمليات البصرة بأتلاف مخلفات حربية مختلفة الأنواع”.وتابعت “سيتم ذلك في مناطق حقل مجنون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا […]

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