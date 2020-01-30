مبعوث روسيا: لا نمارس ضغوطاً وندعم

2020/01/30 | 12:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف متحدثاً للصحفيين بينهم مراسل كوردستان 24 زردشت حمي في أربيل – صورة: كوردستان 24

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