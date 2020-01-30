2020/01/30 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات العربية المتحدة، عن إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط احترقت قبالة ساحل الشارقة.

وأكدت الهيئة في تغريدة على موقع تويتر، أن الجهات المعنية عملت على إخماد الحريق بعد تلقيها طلب الاستغاثة من طاقم الناقلة، مشيرة الى أن الناقلة لم تكن محملة بأية شحنات نفطية وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق نشب نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة قد أعلن عن احتراق ناقلة نفط شمال على بعد أربعين كيلو مترا قبالة ساحل الإمارات بين الشارقة وجزيرة أبو موسى، وأن الناقلة تعود الى شركة نرويجية للأحمال الثقيلة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إمارة الشارقة تعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط احترقت في الخليج) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إمارة الشارقة تعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط احترقت في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).