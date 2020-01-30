2020/01/30 | 12:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض ستة أعضاء من الاتحاد العراقي لكرة القدم، أي تسوية مالية بين اتحاد لكرة والنجم الدولي السابق عدنان درجال، خاصة فيما يتعلق بمبالغ محكمة النزاعات الدولية “كاس”.والأعضاء المعترضون هم كل من: يحيى كريم ويحيى زغير وفالح موسى وعلي الاسدي وغالب الزاملي وكامل زغير.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أعضاء اتحاد الكرة العراقي يرفضون أي تسوية مالية مع عدنان درجال وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعضاء اتحاد الكرة العراقي يرفضون أي تسوية مالية مع عدنان درجال) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعضاء اتحاد الكرة العراقي يرفضون أي تسوية مالية مع عدنان درجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).