بالتزامن مع كورونا.. قائمة بالدول القادرة على “مجابهة الاوبئة” والعراق في مرتبة “متأخرة”

2020/01/30 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت نتائج تقرير دولي نشر مؤخرا أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم التي تبذل جهودا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي، وبينما احتلت السعودية قائمة الدول العربية والـ47 عالميا، جاء العراق في المركز 14 عربيا، والـ167 عالميا.ويقيم مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS)، الذي يشمل 195 دولة حول العالم قدرتها […]

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