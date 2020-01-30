2020/01/30 | 12:05 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة النجف توضح حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف توضح حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف توضح حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).