2020/01/30 | 12:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية التربية في بابل، الخميس، عن انتظام الدوام بمدارسها بنسبة 100% في الابتدائي و85 % في الثانوي.وقالت مديرة اعلام المديرية ابتهال الخفاجي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المدراس الابتدائية في مركز المحافظة او الاقضية والنواحي انتظم دوامها في الاسبوعين الاخيرين بنسبة 100%، فيما انتظم الدوام في المدراس الثانوية بعموم المحافظة بنسبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية بابل تعلن انتظام الدوام بمدارسها بنسبة 100% وكالة صدى الاعلام للانباء.

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