وقت حرج.. الكاظمي رئيسا للوزراء في هذه الحالة

2020/01/30 | 12:43 - المصدر: سومر نيوز

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تدخل أزمة تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية منعطفاً حرجاً، بعد رسالة وجهها الرئيس برهم صالح، إلى القوى السياسية المعنية ب...

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