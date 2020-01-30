بعد فيتو روسيا والصين.. الأمم المتحدة: مساعدات سوريا عالقة في العراق

2020/01/30 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقال مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك إن شاحنات محملة بالمساعدات الطبية للمدنيين في شمال شرق سوريا عالقة في العراق، بعد أن منعت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من تجديد تفويضه لعمليات تسليم المساعدات عبر الحدود.وفي وقت سابق من هذا الشهر، سمح المجلس بمواصلة المساعدات المستمرة عبر الحدود منذ ست سنوات من مكانين في تركيا، لكنه أسقط نقاط العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين.وفي كانون الأول، استخدم البلدان حق النقض (الفيتو) ضد محاولة تمديد الموافقة على نقاط العبور من تركيا والعراق.وذكرت وكالة "رويترز" للانباء نقلاً عن مارك لوكوك خلال محادثته لمجلس الأمن أن "هناك حوالي 400 ألف مادة طبية مزمع تسليمها عالقة في شاحنات في العراق ولا يمكنها العبور".وأضاف "طلب الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيريش) دعم أعضاء المجلس للاتفاق على إدخال هذه المواد".وقال لوكوك إن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إزالة معبر العراق من عملية نقل المساعدات عبر الحدود ستؤدي إلى "انخفاض في الخدمات الطبية المتاحة ونقص متزايد في الإمدادات الطبية".

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