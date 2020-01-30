بالصور.. متظاهرو الديوانية يناشدون الأمم المتحدة

2020/01/30 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الديوانيةناشد متظاهرو محافظة الديوانية، اليوم الخميس، الأمم المتحدة للتدخل وحل الازمة التي تمر بها البلاد.ورفع متظاهرو الديوانية لافتات يطالبون فيها الامم المتحدة بالتدخل لإنقاذ العراق.

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