2020/01/30 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يطلق سلفا جديدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 12:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق سلفا جديدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق سلفا جديدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).