تدمير وحرق مضافات من مخلفات داعش في قضاء بلد

2020/01/30 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الخميس، تدمير وحرق مضافات لداعش بعد العثور عليها في قضاء بلد.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وقسم شرطة بلد والاسحاقي والضلوعية والمعتصم خرجت لتفتيش منطقة الرواشد التابعة لقضاء بلد ضمن قاطع المسؤولية".

واضافت، انه "وخلال التفتيش تم العثور على عدد من المضافات المتروكة لعصابات داعش الارهابية تم حرقها وتدميرها"، لافتة الى ان "قطعات القيادة ومن خلال واجب للتفتيش والمسح في جزيرة غرب سامراء من قبل قطعات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ولواء ١٣ شرطة اتحادية تمكنت من العثور على (١٢) عبوة ناسفة نوع جلكان سعة (٢٠) لترا من مخلفات ارهابي داعش، تم اتلافها تحت السيطرة".

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