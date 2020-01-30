تيار الحكمة: الفترة التي أطلقها رئيس الجمهورية تجعل المحادثات جدية بين الكتل السياسية

2020/01/30 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تيار الحكمة علي جبير، إن الفترة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحرج الكتل السياسية تجعل المحادثات جدية عسى أن تتكلل بالنجاح.

وقال جبير عن احتمال الاتفاق على شخص يتولى رئاسة الحكومة الاتحادية العراقية خلال الفترة التي حددها رئيس الجمهورية، قال لحد هذه اللحظة لا يوجد اتفاق هناك صراع والقوى السياسية لا يكمل أحدها الآخر بل يكسر أحدها الآخر ومصلحة الأنا هي العليا ومصلحة البلد هي الدنيا.

وبخصوص الأوضاع الحالية للعراق، قال جبير ان المشهد مؤلم بدرجة كبيرة فهناك تعطيل للحياة العامة ومطالب بغلق المدارس والجامعات باسم الشعب وكأن توفير الأمية هو الذي سيواجه الانحراف، بينما كل الأطر المنطقية تقول إنه بالوعي تواجه التحديات وبالوعي يواجه الانحراف وليس بتجهيل الأمة وهذه إشارة مؤلمة تحتاج إلى وقفة جريئة وإلى رئيس مجلس وزراء قوي يقود البلاد الى بر الأمان.

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