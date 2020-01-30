2020/01/30 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. عصابات الجوكر يحرقون متوسطة السلام في الكوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عصابات الجوكر يحرقون متوسطة السلام في الكوت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عصابات الجوكر يحرقون متوسطة السلام في الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).