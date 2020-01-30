مكتب المالكي يحدد موقف دولة القانون من المرشحين لرئاسة الوزراء

2020/01/30 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد رئيس المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، موقف الائتلاف من المرشحين لرئاسة ...





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