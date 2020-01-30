شاهد: ذي قار تكشف مصير “مسيرة الزحف نحو بغداد”.. وتتحدث عن تغييرات في “مبادرة التصعيد”

2020/01/30 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر متظاخرو ذي قار، تأجيل مسيرة “الزحف نحو بغداد”، في تظاهرة مليونية تجتمع فيها كل محافظات العراق، والتي من المقرر ان تنطلق يوم غد الجمعة من البصرة إلى بغداد.وقال الدكتور علاء الركابي في مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، إنه “بعد تداول القضية مع متظاهري باقي المحافظات تقرر ان تلغى المسيرة […]

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