2020/01/30 | 12:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع جاك ما، مؤسس موقع “علي بابا“، وأغنى رجل في الصين، بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من أموال مؤسسته للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا.قالت المؤسسة إن 40 مليون يوان (5.8 مليون دولار) ستذهب إلى منظمتين حكوميتين بحثيتين في الصين، بينما سيستخدم المبلغ المتبقي لدعم تدابير “الوقاية والعلاج”.Jack […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسس علي بابا يتبرع بمبلغ 15 مليون $ لتطوير لقاح ضد “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسس علي بابا يتبرع بمبلغ 15 مليون $ لتطوير لقاح ضد “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).