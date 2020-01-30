الخربيط : شروط الكتل على المرشحين هدفها ابقاء عبد المهدي في منصبه

2020/01/30 | 12:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب العراقي، عبد الله الخربيط ، إن “الشروط الجديدة التي فرضتها ‏قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء، تهدف لإبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه”.وقال ‏الخربيط، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس، إن “هناك شروطا جديدة لبعض القوى السياسية، تتمثل في الحصول على تعهد ‏من […]

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