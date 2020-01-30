2020/01/30 | 12:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني عملت مفارز الشرطة النهرية حملة تطوعية وبجهود ذاتية لأعادة تأهيل زوارق الشرطة النهريه لتنفيذ الواجبات الأمنية الموكله لهذا القسم بشكل موسع، وقد تم اكمال كافة الزوارق مع اللافتات الضوئية والقطع التعريفية ضمن بحيرة الرزازة وقضاء الهندية الذي يجري من خلاله نهر الفرات وادخالها الى الخدمة ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة النهرية في كربلاء تنفذ حملة لصبغ الزوارق واعادة تأهيلها بهدف تأمين كافة المسطحات المائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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