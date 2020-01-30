استراحة مشمسة قصيرة.. عاصفة وثلوج وأمطار تنتظر العراق

2020/01/30 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتشهد البلاد استقرارًا جويًا مؤقتًا وأجواء مشمسة تستمر عدة ساعات، قبل موجة جديدة من الأمطار والثلوج والرياح العاصفة.

تشهد البلاد طقسًا مشمسًا مستقرًا بفعل مرتفع جوي يسيطر على أجواء العراق

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة، يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير، إن "مرتفعًا جويًا يبسط سيطرته على أجواء البلاد، اليوم، وبقيم ضغط 1021 مليبار، ما يعني استقرار الأجواء في عموم المدن"، مبينًا أن "الطقس سيكون مشمسًا مع انتشار بعض السحب في عموم البلاد".

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ورجح السلامي، أن "ينحسر المرتفع الجوي تدريجيًا، مساء الخميس، بسبب تقدم منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة"، موضحًا أن "الأجواء ستتحول إلى غائمة جزئيًا وغائمة، نهار الجمعة 31 كانون الثاني/يناير".

وأضاف، أن "الأجواء ستشهد فرص أمطار في أغلب مدن شمال البلاد، الجمعة، وتكون غزيرة في دهوك والموصل وشمال أربيل، ومتوسطة الشدة في السليمانية وكركوك وجنوب الموصل"، فيما توقع فرص أمطار خفيفة في صلاح الدين وشمال ديالى والأنبار والعاصمة بغداد.

كما توقع المتنبئ الجوي، هطول ثلوج كثيفة على مدينة دهوك ومرتفعات أربيل ومناطق الشمال الشرقي، محذرًا من رياح شديدة السرعة في المناطق الغربية، وتحديدًا قضاء الرطبة، قد تثير عاصفة ترابية.

تنتظر البلاد موجة جديدة من الأمطار والثلوج والعواصف بتأثير منخفض جوي قادم من البحر المتوسط

حول درجات الحرارة، أوضح السلامي، أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا، لتسجل في المنطقة الشمالية بين 9-11 درجة مئوية، و15-17 في المنطقة الوسطى، مقابل 17-20 درجة مئوية جنوبًا.

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